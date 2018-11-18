В Марселе бездомная облила соляной кислотой посетителей кафе, шесть человек пострадали

Во французском Марселе бездомная женщина облила соляной кислотой посетителей кафе. В результате ЧП пострадали шесть человек. О происшествии сообщил телеканал France 3.

Как уточняется, инцидент произошел около 18 часов по местному времени (20:00 по времени Москвы) в субботу, 17 ноября. Женщина подошла к кафе и бросила в посетителей на веранде бутылку соляной кислоты. Шесть человек получили легкие травмы, передает РИА Новости. Их доставили в больницу в целях предосторожности.

Полиция задержала женщину. Пока ее мотивы установить не удалось. Бездомную, напавшую на посетителей кафе, знают в этом районе города. Отмечается, что раньше у нее были замечены проблемы с психикой.