Португальцы сыграли вничью с Италией и вышли в финальную стадию Лиги наций

В субботу, 17 ноября, прошли очередные матчи футбольной Лиги наций. В третьей группе лиги "А" сборная Португалии сыграла вничью с командой Италии. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась со счетом 0:0. Этот результат вывел португальцев в финальную стадию турнира.

В активе сборной Португалии стало семь очков. Второе место заняла сборная Италии (5). Третьими стали поляки (1), вылетевшие в лигу "B". В последнем туре состоится встреча между португальцами и поляками, но турнирного значения она иметь не будет.

Финальная стадия Лиги наций пройдет 5-9 июня 2019 года.

Результаты матче лиги "С": Албания – Шотландия – 0:4, Румыния – Литва – 3:0.

Результаты матчей лиги "D": Азербайджан – Фарерские острова – 2:0, Мальта – Косово – 0:5.