После находки субмарины San Juan в Аргентине будет объявлен траур

Власти Аргентины объявят национальный траур после того, как была обнаружена подводная лодка San Juan, затонувшая год назад. Об этом сообщил министр обороны страны Оскар Агуад.

Как уточнил министр, траур будет объявлен после получения подтверждения о находке субмарины. По всей Аргентине будут приспущены национальные флаги.

Подводная лодка затонула около года назад, но только в ночь на 17 ноября ее удалось найти при помощи частной американской компании Ocean Infinity.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года, когда она находилась у берегов провинции Санта-Крус. В момент ЧП на борту находились 44 члена экипажа. По предварительным данным, все они погибли, напоминает ТАСС. Основная версия гибели субмарины – взрыв на борту.