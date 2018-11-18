Пожар в жилом доме Краснодара полностью потушен

В Краснодаре полностью потушен пожар, вспыхнувший в жилой девятиэтажке. Жильцы были эвакуированы, напоминает ТАСС. Погибших и пострадавших нет.

Пожар был локализован на площади 60 квадратных метров. ЧП произошло в центре города на улице Красной. В тушении принимали участие 26 пожарных и 9 единиц техники.