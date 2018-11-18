В Лондоне прогремела стрельба, пострадали три человека

В Энфилде на севере Лондона возле железнодорожной станции прогремела стрельба, пострадали по меньшей мере три человека. Они были госпитализированы. У двоих из них – огнестрельные ранения.

Инцидент произошел вечером, когда жители Лондона делали рождественские покупки, передает РИА Новости. В настоящее время место ЧП оцеплено.