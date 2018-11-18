Вместо доработки второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 для повторного использования Илон Маск обещает ускориться с Big Falcon Rocket – ракетой нового поколения, которую предполагается использовать, в числе прочего, для полетов на Луну и Марс.

"Новый дизайн очень впечатляющ! – делится мнением о ракете Big Falcon Rocket Илон Маск на странице своего Twitter. – Восхитительная контринтуитивность!"

Big Falcon Rocket создается в SpaceX как замена ракет Falcon 9 и Falcon Heavy, а также космических кораблей Dragon. Новая ракета воплощает концепцию воплощения нескольких технологий – запуск на орбиту, межпланетные полеты, межконтинентальные перелеты в земной атмосфере — в одном проекте.