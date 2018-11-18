Между Сирией и Иорданией задержали крупную партию наркотиков, замаскированную под шоколад

Спецслужбы Иордании арестовали партию из четырех миллионов таблеток наркотических средств, которую контрабандисты, замаскировав под шоколад, пытались вывезти в Иорданию из Сирии через пограничный переход "Насиб-Джабер". О происшествии сообщили представители пресс-службы общей безопасности Иордании.

Как уточняется, попытку провоза наркотиков предотвратили в координации с сотрудниками служб безопасности, таможни и отдела по борьбе с наркотиками.

Подозрение правоохранителей пало на одного из водителей фуры, пытавшегося оформить документы на груз в пограничной зоне. Пограничники обыскали автомобиль и обнаружили в нем шоколадные плитки, содержащие несколько миллионов наркотических таблеток.

По предварительным сведениям, контрабандный груз следовал транзитом через Иорданию в другие страны, передает РИА Новости. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.

Главный пограничный переход на границе между Сирией и Иорданией "Насиб-Джабер" был снова открыт 15 октября текущего года. Сирийско-иорданская граница была закрыта на протяжении трех лет после захвата террористами КПП на сирийской стороне в 2015 году.