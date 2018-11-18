Итоговый турнир АТР. Джокович вышел в финал, где сыграет против Зверева

На Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов, что проходит в столице Великобритании, определился второй финалист. Им стал первая ракетка мира серб Новак Джокович, который в полуфинальном матче обыграл южноафриканца Кевина Андерсона.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Джоковича, который в финале сыграет с немцем Александром Зверевым (5-я ракетка мира). Тот ранее 17 ноября в другом полуфинале обыграл швейцарца Роджера Федерера.

Решающий матч пройдет 18 ноября.