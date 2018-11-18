В Папуа-Новой Гвинее начался второй день саммита АТЭС

В столице Папуа–Новой Гвинеи, Порт-Морсби, стартовал второй день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Россию на саммите представляет делегация во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Также в саммите участвуют председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Австралии Скотт Моррисон, президент Канады Джастин Трюдо, вице-президент США Майк Пенс, передает РИА Новости.

Второй день саммита начался с совместной фотосессии лидеров стран, при этом многие, в том числе Дмитрий Медведев, были без галстуков. Затем участникам саммита предстоит встретиться с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард. Затем лидеры удалятся на рабочее заседание с двумя сессиями, а после продолжат общение во время рабочего завтрака.

Одна из беднейших стран мира, Папуа–Новая Гвинея, принимает у себя саммит, нацеленный на сотрудничество в области региональной торговли, облегчения и либерализации капиталовложений. Итогом форума станет принятие декларации. Президент Папуа — Новой Гвинеи Питер О'Нил огласит итоги саммита АТЭС на пресс-конференции.