Мышонок Микки Маус отмечает 90-летний юбилей

В ноябре 1928 года на экранах в мультфильме "Пароходик Вилли" впервые появился обаятельный мышонок Микки Маус, ставший героем поп-культуры и символом студии Disney. Эту дату решили считать официальным днем рождения героя, несмотря на то, что самый первый эпизод его приключений "Безумный самолет" вышел на экраны на полгода раньше. Шестиминутный ролик о незадачливом пилоте не попал на экраны, потому что не особо заинтересовал прокатчиков.

Но очень скоро Микки Маус стал настоящей звездой. Через год в продаже появились товары с его изображением, через два года – комиксы, и так далее.

Мышонок Микки Маус увековечил имя Уолта Диснея и по сей день живет в мировой культуре сам, передает РИА Новости. Помимо любви миллионов зрителей оба они получили официальные награды. В 1932 году Дисней удостоился почетной премии "Оскар" за создание образа Микки Мауса, а в 1978 году мышонок первым из анимационных персонажей получил звезду на Аллее славы в Голливуде.