Дзюба присоединится к сборной России и имеет шанс сыграть против шведов

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба 18 ноября присоединится к национальной команде для подготовки к решающему матчу Лиги наций.

Напомним, 20 ноября сборная России сыграет с командой Швеции в Стокгольме. Сейчас российская команда лидирует во второй группе лиги "В". Для того, чтобы на следующий сезон подняться в высшую лигу, нашей сборной нужно не проиграть шведам.

Как сообщает пресс-служба сборной России, Дзюба выполнил всю лечебно-реабилитационную программу в Москве. Утром 18 ноября он проведет ещё одну тренировку и вылетит в расположение команды.