Трамп: США опубликуют полный доклад по убийству Хашогги к 20 ноября

В субботу, 17 ноября, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время, скорее всего, 20 ноября, США опубликуют "очень полный доклад" на тему убийства журналиста Джамаля Хашогги в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Слова американского президента, находящегося в штате Калифорния, цитирует информационное агентство Associated Press.

Трамп подчеркнул: в докладе будет в том числе информация о том, что совершил убийство журналиста. Информация о выводах ЦРУ, просочившаяся в СМИ 16 ноября, была "предварительной", отметил американский лидер.