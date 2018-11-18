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Обмен санкциями 32 минуты назад

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18 ноября 201804:41

Бельгия и Нидерланды в обход санкций ввезли в РФ фрукты на 240 миллионов евро

По данным газеты de Volkskrant, садоводы Бельгии и Нидерландов в обход санкций ввозили в Россию фрукты. Речь идет о грушах сорта "Конференция" – с 2014 по 2018 год их ввезли в РФ на 240 миллионов евро.

Фрукты переправлялись через Белоруссию и Литву, сообщает ТАСС. Сертификаты на груши покупались к коррумпированных продовольственных органов других стран, в частности – в Африке. Таким образом, груши якобы ввозились из африканских стран, а не из ЕС.

Ежегодно в Россию прибывает порядка 70 тысяч тонн голландских и бельгийских груш. Издание de Volkskrant сообщает, что ежедневно в Россию въезжает около 10 фур с "нелегальными" грушами.

Министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что не располагает официальной информацией о такой торговле и знает о ней "только слухи". Также там напомнили, что контроль за соблюдением санкций должна осуществлять российская сторона.

Пока РФ не ввела санкции против Евросоюза, в нашу страну экспортировались шестая часть голландских и третья часть бельгийских груш.

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