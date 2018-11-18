В США рухнул истребитель времен Второй мировой войны

В американском городе Фредериксберг (штат Виргиния) по неизвестной причине рухнул истребитель времен Второй мировой войны North American P-51 Mustang.

Он упал на парковку, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный музей Тихоокеанского театра военных действий Второй мировой войны. В результате погибли два человека, которые находились на борту самолета.