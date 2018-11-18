Португалия примет финальный турнир Лиги наций

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявила, что Португалия станет первой в истории страной-хозяйкой, которая примет финальный турнир Лиги наций.

В решающий раунд пробьются четыре сборные – победители своих групп в высшей лиге "А". Полуфиналы пройдут 5 и 6 июня, финал и матч за третье место состоятся 9 июня.

УЕФА сообщил, что интерес к проведению финальной стадии проявили три страны: Польша, Португалия и Италия. Все они оказались в одной группе, из которой в итоге вышли португальцы.