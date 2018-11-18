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18 ноября 201805:50

Спасенных с судна "Анатолий Крашенинников" доставили в Петропавловск-Камчатский

Утром в воскресенье, 18 ноября, десять человек с судна "Анатолий Крашенинников", утонувшего в Охотском море 9 ноября, были доставлены в Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщили представители пресс-службы правительства Камчатки.

Министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов рассказал, что в течение первых пяти дней после крушения десять спасшихся членов экипажа и пассажиров сухогруза "Анатолий Крашенинников" находились на плавбазе "Дальмос", шторм мешал их отправке домой. 14 ноября людей пересадили на судно пограничного управления, передает ТАСС. Из-за сложных погодных условий в сторону Петропавловска-Камчатского они смогли выйти лишь в 17 ноября. В Петропавловс-Камчатский судно прибыло около 9:00 по местному времени (8:00 по времени Москвы) 18 ноября. Психологи и врачи будут работать с пассажирами и членами экипажа сухогруза.

На причале у мыса Сигнального людей встречали родственники, следователи и психологи. Следователи будут опрашивать очевидцев крушения, чтобы установить причины ЧП. В настоящее время капитан, старший помощник и вахтенный механик сухогруза числятся пропавшими без вести. Накануне по ним отслужили панихиду в нижнем храме Морского собора в Петропавловске-Камчатском. Губернатор Владимир Илюхин отдал распоряжение в ближайшее время выплатить их семьям деньги из бюджета края.

Частный плашкоут "Анатолий Крашенинников" затонул в акватории залива Камбальный Охотского моря 9 ноября. В момент катастрофы на его борту находились 13 человек, 10 из них удалось спастись. Поиски трех пропавших членов экипажа продолжаются.

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