"Нельзя терпеть, когда с тобой обходятся как с оккупированной страной", — с таким заявлением выступил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Он резко раскритиковал торговую политику США и призвал Берлин искать себе новых союзников.

По мнению Шрёдера, на эту роль прекрасно подходит Китай. Пекин серьезно пострадал от конфликтов и ограничений со стороны Вашингтона и уже вряд ли сблизится с Штатами.

Летом 2081 года между Китаем и США началась торговая война, напоминает телеканал "Россия 24". Вашингтон ввел повышенные таможенные пошлины на импорт ряда товаров из Китая. Пекин ответил зеркально. Кроме того, после выхода США из ядерной сделки с Ираном у Вашингтона обострились отношения с Евросоюзом.