Сотрудница совета нацбезопасности США уволена сразу после визита в Эр-Рияд

Белый дом отправил в отставку Кирстен Фонтенроуз. Эта высокопоставленная сотрудница Совета национальной безопасности США как раз курировала политику в отношении Саудовской Аравии. Она была известна как сторонница жесткого курса в отношении Королевства, передает телеканал "Россия 24".

Причины отставки не разглашаются, но случилось это сразу же после последней поездки Фонтенроуз в Эр-Рияд. Она вернулась оттуда 16 ноября — и тут же была уволена. Про данным издания The New York Times до этого у госпожи Кирстен состоялся некий "непростой" разговор с руководством СНБ.