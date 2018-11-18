Кто и зачем украл пушки из форта в Кронштадте?

Пушки, которые украли из форта в Кронштадте, оказались на дне Финского залива. Стволы весом 3,5 тонны каждый были частью постамента и пропали в начале ноября. После этого на месте выставили охрану и начали проверку. Кто же вывез старинное оружие? И почему никто ничего не заметил?

Навигация в Санкт-Петербурге завершена, поэтому вся цепь кронштадских фортов сейчас практически отрезана от цивилизации. Воды Финского залива теперь не только отделяют исторические оборонительные сооружения от города, но и скрывают часть раритетных пушек, которые недавно исчезли с шестого северного форта.

Четыре из семи пропавших орудий нашли прямо у берегов крепости водолазы. Они приехали в форт вместе с правоохранителям, которые изучали следы, оставленные злоумышленниками. Те варварски выломали пушки из оснований и протащили их по берегу к воде.

Случайно ли утопили чугунную добычу или намеренно спрятали пушки в воде недобросовестные визитеры острова, следователям еще предстоит выяснить. После того как памятник федерального значения был разорен, этой историей заинтересовалась и прокуратура.

"В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия правообладателем объекта, а также выяснит, кем и на основании чего исполняются обязанности по содержанию и использованию этого объекта", — прокомментировала ситуацию старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по связям со СМИ Юлиана Алексеева.

Шестой форт был передан агентству по охране памятников в пользование год назад. За это время никаких попыток сберечь ценный объект предпринято не было. Организация объясняет это отсутствием охранного обязательства — специального документа, закрепляющего ответственность за объект.

"Это заблуждение, которым пользуются многие, что, если нет охранного обязательства, то и ответственности нет. Мы категорически с этим не согласны. Независимо от наличия охранного обязательства, объект все равно подлежат охране", — объясняет первый заместитель председателя КГИОП Санкт-Петербурга Александр Леонтьев.

В случае с памятниками федерального значения одно нарушение в отношении охраняемого культурного объекта стоит около 100 тысяч рублей. К агентству, которое должно было, по сути, подарить вторую жизнь шестому форту, претензий уже накопилось на большую сумму.

Сейчас чугунные пушки лежат на дне Финского залива. Каждая весит около трех тонн. И чтобы поднять четыре орудия, нужна специальная техника.

Пока виновных в случившемся ищут правоохранители. Историкам и неравнодушным к уникальным фортам Санкт-Петербурга лишь остается надеяться, что царское наследие не канет в воду в прямом смысле.