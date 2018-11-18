Дело Хашогги становится неудобным для США

Дело Хашогги, похоже, становится все более неудобным для Вашингтона. Не успели западные СМИ растиражировать информацию от источников в ЦРУ о том, что американская разведка считает, что приказ об убийстве журналиста отдали в королевской семье Саудовской Аравии, как в Белом доме поспешили откреститься от этой информации.

Дональд Трамп назвал такие сообщения преждевременными и пообещал, что 20 ноября получит "очень полный доклад" от спецслужб. В нем, по словам Трампа, и будет названо имя заказчика убийства.

Джамаль Хашогги погиб во время конфликта в генконсульства королевства в Стамбуле, напоминает телеканал "Россия 24".