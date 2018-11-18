Панарин и Бобровский добыли до "Коламбуса" победу над "Каролиной"

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Коламбус Блю Джекетс" на чужом льду обыграл "Каролину Харрикейнз". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей хет-трик оформил Кэм Аткинсон, а российский нападающий Артемий Панарин сделал три результативные передачи и был признан второй звездой встречи. Вратарь "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам из 31. Форвард "Каролины" Андрей Свечников результативными действиями не отметился.