Посольство России в США соболезнует жителям охваченной огнем Калифорнии

Российское посольство в США на странице своего Twitter выразило соболезнования жителям Калифорнии, которая в настоящее время страдает от лесных пожаров.

We extend our most sincere condolences and heartfelt sympathy to the people of #California🇺🇸 regarding the huge amount of damage and dozens of human casualties caused by destructive forest fires#californiawildfires pic.twitter.com/iSOSRHdQ8v — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) November 18, 2018

"Мы выражаем самые глубокие соболезнования и от всего сердца сочувствуем жителям Калифорнии из-за огромного ущерба и десятков жертв, вызванных опустошительными лесными пожарами", — гласит сообщение дипмиссии.

Ранее сообщалось, что число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 79, еще 1276 человек числятся пропавшими без вести. Дональд Трамп назвал пожар "Кэмп" монстром, которого нужно остановить. Это самый разрушительный пожар в США за последнее столетие.