Посольство России в США соболезнует жителям охваченной огнем Калифорнии

Российское посольство в США на странице своего Twitter выразило соболезнования жителям Калифорнии, которая в настоящее время страдает от лесных пожаров.

We extend our most sincere condolences and heartfelt sympathy to the people of #California🇺🇸 regarding the huge amount of damage and dozens of human casualties caused by destructive forest fires#californiawildfires pic.twitter.com/iSOSRHdQ8v