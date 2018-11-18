Российские баскетболистки пробились на чемпионат Европы 2019 года

В субботу, 17 ноября, женская сборная России по баскетболу в гостях одержала победу над командой Литвы в матче пятого тура отборочного этапа на чемпионат Европы 2019 года. Встреча прошла в литовском Кедайняе и завершилась со счетом 79:77 в пользу россиянок.

Самым результативным игроком встречи стала центровая сборной России Мария Вадеева, набравшая 23 очка. Благодаря этому результату, российская команда обеспечила себе путевку в финальный турнир.

Сборная России с 10 очками в пяти матчах занимает первое место в отборочной группе С.

Чемпионат Европы среди женских команд пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии.