National Interest: в обороне США назрел кризис

Американское аналитическое издание по военно-политической тематике National Interest рассказало о серьезных проблемах, назревших в армии США. Из-за данного кризиса Америка может потерпеть поражение в случае, если начнется война с Россией или Китаем. Речь идет о нехватке сил и ресурсов.

Для противодействия своим "пяти основным угрозам" (Россия, Китай, Иран, КНДР, международный терроризм) США должны иметь большую численность войск. В настоящее время она находится на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны, передает РИА Новости со ссылкой на издание.

На эту проблему указывал целый ряд экспертов. Например, в ВМС США отмечали, что имеющихся сейчас 286 кораблей не хватает для выполнения стратегии национальной обороны – нужны как минимум 355. Американские ВВС имеют 312 эскадрилий, тогда как им необходимо 386. Число солдат в сухопутных войсках составляет 476 тысяч, но нужно 500. На численность, модернизацию и боеготовность войск негативно повлияли сокращения бюджетных средств, выделяемых на оборону. На эту проблему указывал глава минобороны США Джеймс Мэттис. В 2001 году был принят акт по контролю за бюджетом, из-за которого расходы на нужды Пентагона сократились на 539 миллионов долларов. Мэттис подчеркивает, что нужно не уменьшать, а увеличивать расходы на оборону – на три-пять процентов. Однако, по заявлению Дональда Трампа, в 2020 финансовом году бюджет Пентагона будет снижен на 4,5 процента.

Издание также отмечает, что в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе расположено недостаточное количество американского контингента. Кроме того, у Пентагона нет стратегии противодействия России и Китаю.

Ранее спецкомиссия по стратегии национальной обороны США подготовила и обнародовала доклад, согласно которому военное превосходство США уменьшилось до опасного уровня. В случае вооруженного конфликта с Россией или Китаем Штаты могут проиграть, считают эксперты.