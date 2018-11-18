НХЛ. Две передачи Малкина не спасли "Питтсбург" от поражения в матче с "Оттавой"

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Оттава Сенаторз" на своем льду победила "Питтсбург Пингвинз" со счетом 6:4. Российский нападающий гостей Евгений Малкин сделал две результативные передачи.

"Пингвинз" потерпели третье поражение подряд и восьмое в последних девяти встречах. Команда занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции.

В других матчах игрового дня "Монреаль Канадиенс" в гостях победил "Ванкувер Кэнакс" со счетом 3:2, у хозяев результативной передачей ометился российский нападающий Николай Голдобин.

Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников забросил одну из шайб в победном матче против "Флориды Пэнтерз", у проигравших один голевой пас на счету Евгения Дадонова.

Результаты остальных матчей: "Миннесота Уайлд" – "Баффало Сэйбрз" – 2:3, "Аризона Койотиз" – "Бостон Брюинз" – 1:2, "Нэшвилл Предаторз" – "Лос-Анджелес Кингз" – 5:3.