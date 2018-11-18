В Афинах 22 человека задержаны в ходе беспорядков

22 человека задержаны в ходе массовых беспорядков в Афинах. 17 ноября в греческой столице вспоминали события 1973 года, когда подавление восстания студентов привело к свержению правившей в стране военной хунты.

В 45 годовщину трагедии демонстранты напали на депутатов и министров из правящей партии СИРИЗА. Также группа анархистов забросала полицейских бутылками с зажигательной смесью и камнями. Правоохранители ответили светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, сообщает телеканал "Россия 24".