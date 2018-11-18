МИД Кубы назвал агрессивной политику Соединенных Штатов Америки

Истинные намерения США в отношении Кубы — ужесточить блокаду и задушить Остров свободы экономически. С таким заявлением выступило кубинское министерство иностранных дел.

Там отметили, что ограничения от Вашингтона крайне агрессивны. На этой неделе Государственный департамент США добавил 26 новых организаций в список юридических лиц, с которыми американцам запрещено проводить прямые финансовые транзакции.

Кубинские дипломаты напомнили, что 1 ноября Генеральная ассамблея ООН почти единогласно осудила экономическую блокаду со стороны США. Однако Соединенные Штаты продолжают демонизировать Кубу, используя лживые обвинения.