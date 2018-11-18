Константин Рауш не сыграет со шведами

Защитник сборной России Константин Рауш не сможет сыграть в матче Лиги наций против команды Швеции. У футболиста московского "Динамо" проблемы со спиной.

После матча со борной Германии Рауш пожаловался на боли в спине и шее. Медики сделали вывод, что Константин не успеет восстановиться к игре со шведами. Футболист покинул расположение сборной и отбыл в свой клуб

Матч между сборными Швеции и России пройдет во вторник в Стокгольме. В этой игре станет известен победитель турнира в группе В 2. Перед заключительным матчем сборная России лидирует, набрав 7 очков. У шведов 4 очка, и для победы в группе нашей команде достаточно сыграть вничью.