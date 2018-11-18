Шведы потеряли ведущего защитника перед игрой со сборной России

Защитник Виктор Линделеф не сможет помочь сборной Швеции в решающем матче Лиги наций с командой России. Футболист "Манчестер Юнайтед" получил травму бедра в игре с турками.

Виктор Линделеф получил повреждение в первом тайме. Футболист смог доиграть до перерыва, но потом был заменен. Осмотр выявил у Линделефа травму мышц бедра, которая не позволит ему сыграть со сборной России.

Матч сборных Швеции России пройдет 20 ноября в пригороде Стокгольма Сольне. Сборная России опережает шведов на три очка, и чтобы занять первое место в итоговой таблице группы В2 нашим футболистам достаточно не проиграть.