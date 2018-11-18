По факту взрыва у КПП в Грозном возбуждено уголовное дело

Самоподрыв женщины в Чечне квалифицирован следствием как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По факту взрыва, совершенного накануне молодой женщиной у КПП в Старопромысловском районе Грозного, возбуждено дело по статье 317 УК РФ.

Ведется расследование обстоятельств самоподрыва женщины, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета РФ по Чеченской республике. Погибшая — 25-летняя женщина, ее личность установлена, но каких-либо данных, кроме возраста, не приводится. Других жертв и пострадавших в результате устроенного ею взрыва не было.

По данным источника в правоохранительных органах региона, погибшая — 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова, зарегистрированная в Челябинской области и в последнее время проживавшая в Дагестане.