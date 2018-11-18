Конькобежец Павел Кулижников победил на этапе Кубка мира

В японском Обихиро проходит первый этап Кубка мира по конькобежному спорту. Российский спортсмен Павел Кулижников одержал победу на дистанции 1 000 метров.

Павел пробежал километр за 1.07,858, и этот результат принес ему победу. Кулижников опередил занявших второе и третье места голландцев Кьелда Найса и Томаса Крола на 0,53 и 0,76 секунды соответственно. Виктор Муштаков занял 9-е место, а Денис Юсков 13-е.

Это вторая победа Кулижникова на этапе Кубка мира. Накануне Павел стал первым на дистанции 500 метров.