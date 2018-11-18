Победа через боль: россияне стали триумфаторами домашнего этапа Гран-при

Триумф Алины Загитовой, слезы Софьи Самодуровой и семь швов на лице Евгении Тарасовой. А еще — серьезная травма у выдающегося японца Юдзуру Ханю. Таким драматичным стал московский этап Гран-при по фигурному катанию. Россияне — первые сразу в трех видах программы.

Семь швов на лице у хрупкой Евгении Тарасовой. Уже после успешного завершения московского этапа Гран-при для пары Тарасова — Морозов фигуристка скажет: отказаться от произвольной программы, когда на кону путевка в финал Гран-при, просто потому, что ей больно, она не могла.

Травму получила за семь часов до соревнований — на утренней раскатке упала подбородком на лед. Было хорошо заметно — произвольную программу пара катала осторожно. Ошиблись всего однажды — в начале программе на тройном сальхове. В таких обстоятельствах умудрились показать лучший прокат в сезоне. Московский этап Гран-при они выиграли.

Тема повреждений у фигуристов красной нитью прошла через всю субботу в "Мегаспорте". Юдзуру Ханю утром травмировал лодыжку, на произвольную программу также вышел, естественно, победил — пускай и с ошибками. Уже потом стало понятно: травма может быть серьезней, чем предполагали. Ближайшие старты — финал Гран-при и чемпионат Японии — для двукратного олимпийского чемпиона теперь под вопросом. По коридорам "Мегаспорта" Ханю ходил с костылем.

В танцах на льду московский этап Гран-при выиграла российская пара Александра Степанова — Иван Букин. Для них это также вторая победа в сезоне, они также уже могут думать о финале Гран-при. В "Мегаспорте" показали лучший прокат сезона — более 125 баллов за произвольный танец, это новый мировой рекорд. О цифрах и рекордах думали в последнюю очередь.

Хедлайнером и лицом московского этапа Гран-при была олимпийская чемпионка Алина Загитова. Выступление Загитовой перед домашней публикой — всегда большое событие. Произвольную программу в этом сезоне Загитова катает в образе Кармен. Все шло довольно ровно, пока ближе к концу программы Загитова не ошиблась на двойном флипе. Занять первое место в произвольной и первое место по сумме двух программ Загитовой это не помешало.

Второе место в Москве в женском одиночном взяла еще одна россиянка — Софья Самодурова. Уже второй раз в сезоне она на пьедестале. На свои первые успехи на взрослом уровне реагирует сверхэмоционально — слезы не сдерживает.