Выборы в Приморье: зарегистрирован первый кандидат в губернаторы

В воскресенье избирком Приморья принял решение зарегистрировать Розу Чемерис первым по счету кандидатом в губернаторы края. Чемерис, занимающая пост председателя комитета по местному самоуправлению Думы Владивостока, идет на выборы от партии "За женщин России".

Ранее о своем желании участвовать в выборах заявили Олег Кожемяко, Игорь Степаненко, Андрей Андрейченко, Виктор Васильев, Павел Михальченков, Олег Митволь и Андрей Ищенко​​​.

Претендентам от партий нужно пройти "муниципальный фильтр", а самовыдвиженцам в дополнение собрать чуть более 7 тысяч подписей избирателей, пишет РИА Новости.

Выборы главы Приморья пройдут 16 декабря.