Саммит АТЭС впервые завершился без итоговой декларации

Участникам завершающегося в Папуа — Новой Гвинее саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) впервые в истории этого форума не удалось согласовать итоговую декларацию. Сообщается, что вместо традиционной декларации Папуа — Новая Гвинея как председатель нынешнего саммита выступит с итоговым заявлением от имени всех его участников.

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, лидеры стран АТЭС не смогли договориться по итоговой декларации из-за разногласий по вопросам торговли. Все предыдущие саммиты АТЭС, начиная с самого первого в 1993 году, завершались принятием декларации лидеров, передает РИА Новости. Их тексты опубликованы на сайте организации.

Саммит АТЭС-2018 проходит 17-18 ноября в столице Папуа — Новой Гвинеи — городе Порт-Морсби. Россию на нем представляет премьер-министр России Дмитрий Медведев, который по завершении саммита отправится во Вьетнам на переговоры с руководством этой страны.

Среди прочего Медведев провел на полях саммита АТЭС краткую встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом. Российский премьер выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пострадавшим в результате пожаров в американском штате Калифорния. Майкл Пенс поблагодарил Медведева за предложение российской стороны оказать помощь в борьбе с пожарами.