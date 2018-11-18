Поклонникам группы "Кино" представят последнюю неизданную песню Цоя

Музыкальное издательство Maschina Records выпускает виниловую пластинку с последней песней рок-группы "Кино" "Атаман". Презентация сингла пройдет 22 ноября на концерте проекта "Симфоническое "Кино" в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.

Виктор Цой записал "Атамана" в 1990 году в акустической версии на домашний магнитофон. В 2012 году песня прошла ремастеринг. Запись "Атамана" спустя годы после создания нашла кинокритик Наталья Разлогова, с которой у Цоя были отношения, и отдала барабанщику группы Григорию Гурьянову.

Сингл будет продаваться в трех видах: прозрачный виниловый диск, черный виниловый диск и компакт-диск.