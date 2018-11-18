Чемпион мира по рукопашному бою застрелил лейтенанта Росгвардии в ночном клубе

Идет розыск подозреваемого в убийстве в ночном клубе в Дагестане. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в махачкалинском ночном клубе "Best". Молодые люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, поспорили. Затем словесная перепалка перешла в драку. Один из участников которой достал пистолет и выстрелил в обидчиков.

В результате один был убит на месте, второй в тяжелом состоянии доставлен в республиканский ортопедо-травматологический центр имени Цахаева. Он находится в сознании и смог дать показания следователям.

По неуточненным данным, убитый — лейтенант Росгвардии, который находился не при исполнении. Стрелявший — чемпион мира по рукопашному бою. Его имя следствием пока не называется, сообщает "Интерфакс".

Ранее кумыкские советы старейшин Дагестана обратились к руководству республики с требованием закрыть ночные клубы. По мнение кумыкских общественников, ночные клубы пагубно влияют на дагестанскую молодежь. "Они являются рассадниками разврата, наркомании, алкоголизма, способствуют пробуждению у подрастающего поколения самых низменных, животных инстинктов", — говорится в письме.