Мэйвезеру предложили 150 миллионов долларов за бой с Нурмагомедовым

Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший может получить 150 миллионов долларов, если согласится провести бой с чемпионом мира по единоборствам (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

Уайт считает, что есть шанс провести поединок двух непобедимых спортсменов. Причем бой должен пройти по правилам ММА, а не бокса. Прошлогодний бой Мэйвезера с ирландцем Конором Макгрегором проходил по правилам бокса и завершился победой Флойда. Этот бой был последним в карьере боксера, одержавшего 50 побед в 50 поединках.

Дэйна Уайт готов предложить Флойду Мэйвезеру 150 миллионов долларов, если тот согласится выйти в октагон против российского бойца. "Флойд, если хочешь заработать сто пятьдесят миллионов долларов, то приходи к нам", — приводит слова Уайта ТАСС.