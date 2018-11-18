Конькобежный спорт. Наталья Воронина заняла второе место на этапе Кубка мира

В Японии продолжается первый этап Кубка мира по конькобежному спорту. Российская спортсменка Наталья Воронина заняла второе место на дистанции 3 000 метров.

Наталья преодолела три километра за 4.05,023, уступив лишь 41 сотую секунды победительнице – голландке Эсми Виссер. Третье место заняла чешка Мартина Сабликова, проигравшая Ворониной 21 сотую. Евгения Лаленкова показала 14 результат.

Российские спортсмены прекрасно выступают на первом этапе Кубка мира, проходящем в японском Обихиро. Павел Кулижников победил на дистанциях 500 и 1 000 метров. Денис Юсков выиграл забег на 1 500. Ольга Фаткулина и Екатерина Шихова завоевали бронзовые медали на 500 и 1 500 метров соответственно.