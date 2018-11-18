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18 ноября 201811:53

Усэйн Болт определится со своим будущим до конца ноября

EPA

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт заявил, что в ближайшее время примет решение по поводу своего будущего в футболе. Выдающийся бегун не теряет надежды стать профессиональным футболистом.

Усэйн Болт завершил карьеру легкоатлета и намерен стать футболистом. Он провел предсезонную подготовку в австралийском клубе "Сентрал Кост Маринерз", выходил на поле в товарищеских матчах, но не подписал полноценный контракт. Также Болт отверг предложение мальтийской "Валетты".

"У меня много предложений от разных клубов, и я выбираю подходящий вариант. До конца ноября я либо подпишу контракт, либо покончу с мечтой о футболе", — приводит слова выдающегося ямайского бегуна Championat.com.

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