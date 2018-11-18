Страшную аварию с участием 17-летней гонщицы на гран-при Макао сняли на видео

Зрители за запечатлели на видео аварию в которую попала 17-летняя гонщица из Германии София Флёрш, вылетевшая с трассы во время гран-при Макао в Китае.

По предварительной информации, гоночный болид Формулы-3 под управлением девушки вылетел с трассы на втором круге гонки, задев барьер и в буквальном смысле взлетев в воздух.

После инцидента соревнования были приостановлены.

Организаторы мероприятия пока не сообщают о состоянии здоровья Флёрш и наличии других пострадавших.