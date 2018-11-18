Россиянки выиграли командный спринт на Кубке мира по конькобежному спорту

В японском Обихиро продолжается первый этап Кубка мира по конькобежному спорту. Женская сборная России заняла первое место в командном спринте.

Российская команда, за которую выступали Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина и Ангелина Голикова, одержали победу с результатом 1 минута 27,230 секунды. На втором мете японки, на третьем — голландки.

У мужчин победу в аналогичном виде соревнований одержала сборная Нидерландов. Второй результат у норвежцев, третий – у канадцев. Российская команда в составе Алексей Есин, Артем Кузнецов и Руслан Мурашов стала пятой.