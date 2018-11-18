Чемпион мира по РБ застрелил росгвардейца, пытавшегося предотвратить драку

В убийстве сотрудника Росгвардии у ночного клуба в Дагестане подозревают чемпиона мира по рукопашному бою Шахбана Мочиева. Подозреваемый находится в больнице, его опрашивают, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах республики. Согласно предварительным данным, был и третий участник конфликта, который также открыл стрельбу. Эту информацию сейчас проверяют.

В пресс-службе управления Росгвардии по республике Дагестан уточнили, что сотрудник ведомства, погибший в перестрелке, пытался предотвратить драку. Конфликт, который погибший росгвардеец пытался пресечь во внеслужебное время, произошел минувшей ночью у входа в одно из кафе в Махачкале, напоминает РИА Новости.

Один из участников конфликта открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего ответным огнем, но сам получил смертельное ранение.

По данным Следственного управления СКР по Республике Дагестан, по факту перестрелки, произошедшей около четырех часов утра у клуба-ресторана "Бест" в Махачкале, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") и частью 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").