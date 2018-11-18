"Гелендеваген" протаранил несколько машин на железнодорожном переезде в Петербурге. Видео

Утром в воскресенье, 18 ноября, водитель автомобиля Mercedes Geländewagen врезался в грузовик и минивэн Mazda, находившиеся на железнодорожном переезде в районе поселка Александровская в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

На записи, сделанной регистратором, установленном в протараненной машине, видно, что автор ролика неспешно пересекал пути. В этот момент в него влетело другое транспортное средство.

После удара, авто, из которого велась съемка, отбросило вперед и оно снесло ограждения и едва не сбило пешехода, успевшего своевременно отскочить в сторону.

Очевидцы утверждают, что в результате ДТП пострадали два человека.

Кроме того, по их словам, предполагаемый виновник аварии, находившийся за рулем внедорожника, вел себя неадекватно и у присутствовавших возникло впечатление, что он мог находиться в состоянии опьянения, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.