"Ювентус" готов платить Рэмзи больше 11 миллионов евро в год

Чемпион Италии "Ювентус" вступил в борьбу за валлийского полузащитника Аарона Рэмзи. Контракт Рэмзи с лондонским "Арсеналом" заканчивается в мае, после чего он станет свободным агентом.

Интерес к Рэмзи уже обозначили "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Бавария". Теперь в борьбу за 28-летнего полузащитника вступает "Ювентус". Туринцы готовы платить Аарону 11,6 миллионов евро в год. При этом чемпион Италии собирается получить валлийца бесплатно.

Один из лидеров сборной Уэльса Аарон Рэмзи выступает за "Арсенал" с 2008 года. В конце текущего сезона контракт с футболистом завершится, и он станет свободным агентом.