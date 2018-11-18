Киев подозревают в подготовке диверсии на одном из крупнейших химзаводов Европы

На химзаводе "Стирол" в Горловке ВСУ Украины вместе с западными кураторами планируют диверсию, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Их цель – продвижение вглубь ДНР, для чего и планируются отвлечь силы республики, передает ТАСС.

ПАО "Концерн Стирол" — украинский производитель минеральных удобрений, предприятие химической промышленности Украины, расположено в Горловке Донецкой области.