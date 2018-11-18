Скончался мужчина, избитый дубиной около супермаркета в Калуге. Видео

Мужчина, получивший черепно-мозговую травму в результате нападения, произошедшего в минувший вторник, 13 ноября, на Грабцевском шоссе в Калуге, скончался, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.

Камера наблюдения запечатлела события, происходившие на площадке перед магазином, и ставшие фатальными для одного из их участников.

На записи видно, как мужчина атаковал двух прохожих. Он нанес серию ударов дубиной, зайдя со стороны спины своих жертв, которые просто не заметили его и не успели отреагировать на действия оппонента.

Один из пострадавших с повреждением головы был доставлен в лечебное учреждение, где и скончался, не приходя в сознание через некоторое время.

"Личность подозреваемого была установлена сразу же на основе свидетельских показаний и записи камеры видеонаблюдения, изъятой с места происшествия. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений местный житель 1991 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.

В пятницу, 16 ноября, стражи порядка обнаружили предполагаемого убийцу в одном из заброшенных зданий в Калуге и задержали его.

В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Отметим, что в настоящее время не разглашаются причины, побудившие подозреваемого совершить нападение.