Московские зрители подарили японскому фигуристу Ханю 30 мешков Винни-пухов

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю стал победителем российского этапа Гран-при. Кроме того, японский фигурист получил щедрые подарки от своих московских болельщиков.

Публика усыпала лед фигурками плюшевых медвежат. Всего набралось 30 мешков Винни-пухов. В прошлом году для вывоза подобных подарков понадобилось 11 мешков. На сбор игрушек ушло около 10 минут. Ханю отправит всех медвежат в детские дома.

Винни-пух – любимый мультипликационный герой Ханю. В детстве Юдзуру пережил страшное землетрясение, и плюшевый медвежонок помог ему перенести эти тяжелые дни. "Ему тогда родители и подарили Винни. Когда мы кидаем ему медвежат, это как желтые лучики солнца на льду", — сказали ТАСС представители группы болельщиков японского фигуриста.