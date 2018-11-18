Адвокат Януковича заявил, что он загремел в больницу недели на три

С поврежденными ногой и позвоночником экс-президент Украины Виктор Янукович проведет в больнице около 3 недель.

О том, что он не сможет выступить с последним словом в суде 19 ноября, заявил его адвокат Александр Горошинский.

Горошинский добавил, что травма спортивная и тяжелая, Янукович не имеет возможности самостоятельно передвигаться.

С 2017 года идет рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Прокуратура собиралась требовать пожизненного заключения, но впоследствии ограничилась 15 годами тюрьмы. Янукович свою вину отрицает.

Ранее председательствующий по делу судья Владислав Девятко заявил, что 19 ноября предоставит Януковичу последнюю возможность выступить в суде, передает РИА Новости.