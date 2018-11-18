Сторожевые псы загрызли мужчину под Волгоградом

Пять сторожевых собак загрызли 42-летнего мужчину на ферме под Волгоградом. ЧП произошло в ночь на воскресенье, 18 ноября, в городе Краснослободск.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК по Волгоградской области, работник фермы ночью выпивал с друзьями в подсобке. В какой-то момент он вышел во двор, который охраняли собаки. Псы накинулись на него и растерзали.

Лай собак и сильный шум услышал владелец соседнего участка, он и вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что мужчина мертв. По этому факту проводится доследственная проверка.