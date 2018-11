17-летняя гонщица сломала позвоночник, подлетев на чужом болиде как на трамплине

Юная немецкая автогонщица София Флерш, попавшая в аварию в гонке "Формулы-3" в китайском Макао, госпитализирована с серьезной травмой. На участке трассы, известном как Лиссабонский изгиб, ее болид подскочил, налетел на болид другого гонщика и улетел за пределы трассы. В воздухе болид Флерш развернуло, после чего он ударился в трибуну для фотографов.

По данным немецкого издания Focus, машины гонщиков в данной точке трассы разгоняются до скоростей, достигающих 280 километров в час. Гонка, в которой участвовал действующий чемпион Европы в "Формуле-3" Мик Шумахер, сын великого Михаэля Шумахера, была остановлена примерно на час.



По сообщению South China Morning Post, у Софии Флерш сломан позвоночник, гонщица находится в сознании. Пострадал еще один гонщик — японец Се Цубой, в которого Флерш врезалась до того, как вылететь с трассы. Его доставили в больницу с болями в пояснице.

Medical report of Sophia Floersch saying she is conscious, vital signs stable, back pain and spinal fracture without specifying at which level.

This is her crash from the tribune: literally a bullet fired into tribune.

Warning graphics#MacauGP pic.twitter.com/NlFa0O1IDy